Bitcoin Berpotensi Munculkan Breakout Menuju US$ 29.175

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) bergerak di kisaran US$ 28.380 pada Senin (10/4/2023), membentuk pola segitiga simetris dan berpotensi breakout menuju US$ 29.175.

Bitcoin kembali bergerak di atas $28.000 sejak Sabtu (8/4/2023), setelah data ekonomi Amerika Serikat (AS) seperti non-farm payrolls (NFP), tingkat pengangguran, dan rilis penghasilan rata-rata per jam pada Jumat (7/4).

NFP AS mencatat, terdapat 236.000 pekerjaan, lebih rendah dari prediksi pasar sebesar 240.000 pekerjaan. Sedangkan tingkat pengangguran AS tercatat di level 3,5%, lebih rendah dari konsensus 3,6%. Kemudian, penghasilan rata-rata per jam di AS periode Maret 2023 turun jadi 4,2% dari periode sebelumnya 4,6%.

"Pergerakan Bitcoin juga masih mampu bertahan di atas dynamic support MA 20. Indikator Stochastic bergerak naik di area centerline dan MACD (moving average convergence divergence) histogram bar dalam momentum bearish terbatas,” ujar Financial Expert Ajaib Kripto, Panji Yudha, di Jakarta, Senin (10/4/2023).

Di sisi lain, harga Ethereum (ETH) bergerak di kisaran US$ 1.850. Menurut Panji, ETH membentuk ascending triangle pattern atau pola segitiga naik dalam jangka pendek dan saat ini akan menguji ulang level US$ 1.825, sebelum kembali menguat menuju US$2.000 per ETH.

"Pergerakan ETH berpotensi lanjut menguat jika mampu bertahan di atas dynamic support MA 20. Indikator stochastic bergerak turun di area garis tengah. MACD histogram bar memasuki momentum bearish," kata Panji.

Dalam satu pekan terakhir, sebut dia, pergerakan pasar aset kripto telah menarik perhatian pelaku pasar. Langkah Elon Musk mengganti logo Twitter menjadi Dogecoin menyebabkan dorongan sementara bagi pasar aset kripto pekan lalu.

Harga Dogecoin sempat melesat lebih dari 35% pada Senin (3/4/2023) dari US$ 0,07615 menjadi US$ 0,10500. Investor pun memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan aksi profit taking usai Twitter kembali mengubah logonya seperti semula.

Selain itu, beberapa perusahaan berbasis kripto seperti Marathon Digital dan Microstrategy membukukan peningkatan produksi mining Bitcoin dan menambah akumulasi Bitcoin pada kuartal I-2023.

"Kedua hal ini mengisyaratkan, pasar aset kripto khususnya Bitcoin sedang dalam momentum positif," tandasnya.

