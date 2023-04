Wall Street Ditutup Mixed Usai Data Ketenagakerjaan AS Rilis

Jakarta, Beritasatu.com - Wall Street ditutup mixed dalam perdagangan Senin waktu setempat usai data ketenagakerjaan AS dirilis.

Indeks saham AS tersebut bangkit kembali dari penurunan tajam ke penutupan beragam pada hari Senin karena investor mencerna laporan ketenagakerjaan hari Jumat dan bersiap untuk data inflasi.

Mengutip laman Reuters Selasa (11/4/2023) saham megacap (.NYFANG) menyeret Nasdaq (.IXIC) yang padat teknologi sedikit lebih rendah, sementara saham industri (.SPLRCI) membantu mendorong blue-chip Dow Jones menghijau. Pemimpin S&P 500 mengakhiri sesi secara nominal lebih tinggi.

Transportasi ekonomi (.DJT), semikonduktor (.SOX), kapitalisasi kecil (.RUT) dan industri mengungguli pasar yang lebih luas, mengisyaratkan bahwa ekonomi cukup kuat untuk menahan kenaikan suku bunga lebih lanjut dari Federal Reserve.

"Ini hari tanpa tujuan," kata Sam Stovall, kepala strategi investasi CFRA Research di New York.

"Investor masih meyakinkan diri mereka sendiri bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Mei yang dapat menambah kemungkinan resesi."

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 101,23 poin, atau 0,3%, menjadi 33.586,52, S&P 500 (.SPX) naik 4,09 poin, atau 0,10%, menjadi 4.109,11 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 3,60 poin, atau 0,03%, menjadi 12.084,36.

Dari 11 sektor utama S&P 500, enam mengakhiri sesi lebih tinggi, dipimpin oleh industri (.SPLRCI). Layanan komunikasi (.SPLRCL) dan utilitas (.SPLRCI) mengalami persentase kerugian terbesar.

Pada hari Jumat, Departemen Tenaga Kerja merilis laporan pekerjaan bulan Maret, yang menunjukkan pertumbuhan gaji yang kuat dan penurunan inflasi upah yang disambut baik oleh pelaku pasar.

Sementara laporan tersebut mengisyaratkan kebijakan pembatasan Fed mulai memiliki efek peredam ekonomi yang dimaksudkan, hal itu meningkatkan kemungkinan bahwa bank sentral akan bergerak maju dengan kenaikan 25 basis poin lagi ke tingkat target pada akhir pertemuan kebijakan Fed di bulan Mei.

Sekilas, pasar keuangan memperkirakan 72% kemungkinan hal itu terjadi, menurut alat FedWatch CME.

Indikator terbaru menunjukkan ekonomi masih menunjukkan pelemahan namun tetap kuat. Hal itu nanti akan menahan kebijakan Fed karena bank sentral bekerja untuk membawa inflasi lebih dekat ke target tahunan 2%.

"Jelas ada perbedaan antara putusan Fed dan keyakinan pasar itu sendiri," kata Oliver Pursche, wakil presiden senior di Wealthspire Advisors, di New York. "Ketika The Fed mengulangi dari waktu ke waktu apa prioritas mereka dan apa yang akan dilakukan, mereka akan melakukannya."

Pelaku pasar akan mencermati indeks harga konsumen (CPI) dan produsen (PPI), yang diharapkan masing-masing pada hari Kamis dan Jumat, untuk gambaran yang lebih lengkap tentang sejauh mana inflasi mereda di bulan Maret.

Pada hari Jumat, trio bank besar - Citigroup Inc (C.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Wells Fargo & Co (WFC.N) - secara tidak resmi memulai musim pendapatan kuartal pertama, dan investor akan mencermati laporan untuk petunjuk tentang kesehatan keseluruhan sektor ini setelah dua bank regional AS runtuh pada Maret lalu.

Pada hari Jumat, analis memperkirakan pendapatan agregat S&P 500 turun 5,2%, pembalikan mencolok dari pertumbuhan tahunan 1,4% yang diharapkan pada awal kuartal, menurut Refinitiv.

Produsen minyak serpih Pioneer Natural Resources Co (PXD.N) melonjak 5,8% menyusul laporan bahwa Exxon Mobil Corp (XOM.N) mengadakan pembicaraan awal dengan perusahaan tentang potensi akuisisi.

Charles Schwab Corp (SCHW.N) naik 4,8% setelah broker melaporkan masuknya aset klien tertinggi kedua di bulan Maret.

Saham chip Micron Technology Inc (MU.O) dan Western Digital Corp (WDC.O) masing-masing naik 8,0% dan 8,2%, karena rencana Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) untuk memangkas produksi chip.

S&P 500 membukukan 2 tertinggi baru dalam 52 minggu dan tidak ada terendah baru. Sementara Nasdaq Composite mencatat 50 tertinggi baru dan 155 terendah baru.

Volume perdagangan di bursa AS adalah 9,09 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 12,28 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.

