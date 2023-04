Digiasia Bios Bersiap IPO di Bursa Amerika Serikat

Jakarta, Beritasatu.com - Digiasia Bios berencana melantai di bursa National Association of Securities Dealers Automated Quotations (Nasdaq) yang diharap terjadi pada kuartal II-2023.

Terkait rencana Initial Public Offering (IPO), perusahaan rintisan atau startup milik eks CEO Indosat Alexander Rusli ini, akan merger dengan special purpose acquisition company (SPAC) yakni Stonebridge.

"Dengan ekosistem yang besar dan kuat di Indonesia, Digiasia Bios menggandeng Stonebridge dan menjadi startup pertama dari Indonesia yang terdaftar di Nasdaq guna memperluas jangkauan pasarnya ke pasar Internasional,” terang Chief Marketing Officer Digiasia Bios Rully Hariwinata, dalam pertemuan terbatas dengan media, di Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Tujuan kerja sama itu, agar perusahaan bisa lebih kuat di Asia Tenggara. Valuasi perusahaan hasil merger, sebelum pengucuran dana tambahan (pre-money) adalah US$ 500 juta atau sekitar Rp 7,8 triliun.

Sampai kuartal I-2023, Digiasia Bios telah mencetak sejumlah tonggak pencapaian (milestone). Per kuartal IV-2022, perusahaan mencatatkan gross transaction value (GTV) tahunan lebih dari US$ 3 miliar dengan total merchants on platform lebih dari 750.000.

Digiasia Bios juga membukukan 35 juta transaksi sepanjang 2022 dan total 97 mitra dan pelanggan B2B di papan di berbagai produk atau on board across product range.

Laporan Statista 2022 dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menunjukan, sektor ekonomi digital dunia saat ini sedang mengalami kondisi Tech Winter. Lantaran adanya konflik geopolitik, scarring effect pasca-pandemi Covid-19, hingga terjadinya stagflasi di sejumlah negara.

