Investor Tunggu Data Inflasi, Wall Street Ditutup Mixed

Jakarta, Beritasatu.com - Wall Street berakhir mixed usai isu inflasi masih menjadi pemicu pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat. Pelaku pasar disinyalir masih menunggu data inflasi di kuartal pertama ini.

Mengutip laman Reuters, Rabu (12/04/2023) indeks Dow (.DJI) ditutup dengan sektor yang sensitif secara ekonomi seperti industri (.SPLRCI), material (.SPLRCM). Sementara transportasi (.DJT) memberikan dorongan, dan megacap (.SPLRCT) menarik Nasdaq ke penutupan yang lebih rendah.

BACA JUGA Wall Street Ditutup Mixed Usai Data Ketenagakerjaan AS Rilis

Bursa ditutup dengan isu kekhawatiran karena Federal Reserve diminta hati-hati dalam menaikkan suku bunga agar tidak terlalu agresif.

Advertisement

Dengan kurangnya katalis penggerak pasar, investor menantikan indeks harga konsumen (IHK) hari Rabu untuk setiap bukti bahwa cooldown inflasi yang lama dan lambat akan berlanjut.

"Ini ketenangan sebelum badai," tambah Detrick. "Dengan data inflasi yang sangat besar besok, risalah Fed segera keluar dan pendapatan segera tiba, pedagang menunggu dan melihat pendekatan untuk melihat bagaimana data inflasi masuk."

Setiap bulan, analis melihat headline dan core CPI masing-masing menjadi 0,2% dan 0,4%. Tetapi tahun ke tahun, perkiraan konsensus menyerukan penurunan yang signifikan dalam jumlah 5,2% dari 6,0%.

Karena inflasi perlahan-lahan mrnuju ke target rata-rata tahunan Fed sebesar 2%, pelaku pasar mengandalkan kemungkinan 67% dari kenaikan suku bunga 25 basis poin pada akhir pertemuan kebijakan moneter bulan Mei, menurut alat FedWatch CME.

"(Kenaikan) 25 basis poin mungkin akan terjadi, dan dimasukkan ke dalam harga saham," kata Robert Pavlik, manajer portofolio senior di Dakota Wealth di Fairfield, Connecticut.

Di luar CPI, investor mengincar musim pelaporan kuartal pertama, yang melonjak dari gerbang awal pada hari Jumat dengan hasil dari tiga bank besar, Citigroup Inc (C.N), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) dan Wells Fargo & Co (WFC. N).

Analis memperkirakan pendapatan agregat S&P 500 kuartal pertama turun 5,2% tahun ke tahun, pembalikan mencolok dari pertumbuhan tahunan 1,4% yang terlihat pada awal kuartal.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 98,27 poin atau 0,29% menjadi 33.684,79; S&P 500 (.SPX) kehilangan 0,17 poin, pada dasarnya datar, di 4.108,94; dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 52,48 poin, atau 0,43%, menjadi 12.031,88.

Di antara 11 sektor utama S&P 500, layanan komunikasi (.SPLRCL) dan teknologi (.SPLRCT) berakhir di zona merah, sementara energi (.SPNY) dan keuangan (.SPSY) menikmati persentase kenaikan terbesar.

Saham terkait Cryptocurrency seperti Coinbase Global Inc (COIN.O), Riot Platforms Inc (RIOT.O) dan Marathon Digital Holdings Inc (MARA.O) naik antara 6% dan 17% karena bitcoin menembus level US$ 30.000 untuk yang pertama waktu dalam 10 bulan.

CarMax Inc (KMX.N) melonjak 9,6% setelah pengecer mobil bekas membukukan laba kuartalan yang mengalahkan konsensus.

Drugmaker Moderna Inc (MRNA.O) tergelincir 3,1% setelah perusahaan mengatakan vaksin flu yang diawasi ketat gagal memenuhi kriteria untuk "sukses awal" dalam uji coba tahap akhir.

Masalah yang maju melebihi jumlah yang menurun di NYSE dengan rasio 3,04 banding 1; di Nasdaq, rasio 1,49 banding 1 disukai para pemain maju.

S&P 500 membukukan sembilan top gainers baru dalam 52 minggu dan tidak ada top losers baru. Sementara Nasdaq Composite mencatat 64 tertinggi baru dan 118 terendah baru.

Volume di bursa AS adalah 9,84 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 11,95 miliar selama 20 hari perdagangan terakhir.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan