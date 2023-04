Jelang Pengumuman Inflasi AS, Harga Emas Dunia Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia menguat pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat. Harga emas menguat usai dolar AS anjlok karena pasar masih menunggu data inflasi.

Emas bertengger di atas US$ 2.000 untuk perdagangan sesi keenam berturut-turut. Kontrak emas paling aktif pengiriman Juni di Divisi Comex New York Exchange terangkat US$ 15,20 atau 0,76% menjadi US$ 2.019 per ounce setelah menyentuh level tertinggi.

Mengutip laman Xinhua Rabu (12/4/2023) emas berjangka jatuh US$ 22,60 atau 1,12% menjadi US$ 2.003 pada Senin lalu.

Dolar AS diketahui anjlok pada perdagangan Selasa waktu setempat karena investor masih menunggu data inflasi. Begitupun dengan indeks dolar yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya turun 0,26%.

"Banyak pelaku pasar masih menunggu hasil data inflasi AS," kata Edward Moya analis senior di OANDA New York.

The Fed kabarnya akan menaikkan suku bunga dengan tambahan 25 basis poin pada pertemuan Mei mendatang. Pasar juga memperkirakan Fed akan memangkas suku bunga pada akhir tahun karena perkiraan resesi.

Sementara itu logam mulia lain seperti perak untuk pengiriman Mei naik 27,40 sen atau 1,10% menjadi ditutup US$ 25,18 per ounce. Platinum pada pengiriman Juli bertambah US$ 2,20 atau 0,22% menjadi US$ 1.005 per ounce.

