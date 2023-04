Harga Minyak Mentah Dunia Naik Dua Persen Jelang Data Inflasi AS

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak dunia naik 2% pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat. Penguatan ini terjadi jelang data inflasi AS yang tengah dinanti-nanti investor.

Minyak berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei menguat US$ 1,79 atau 2,24% menjadi US$ 81,53 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni menguat di US$ 1,43 atau 1,70% menjadi US$ 85,61 per barel di London ICE Futures Exchange.

Indeks dolar AS mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya melemah 0,4% pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat kemarin.

Para pelaku pasar optimis bahwa Federal Reserve akan mengakhiri siklus kenaikan suku bunga yang membuat harga minyak jatuh. Laporan inflasi AS yang akan dirilis pada Rabu hari ini disinyalir dapat membantu investor untuk mengukur suku bunga.

Sementara itu persediaan minyak mentah komersial AS turun 1,3 juta barel dalam sepekan terakhir. Mengutip laman Reuters Rabu (12/04/2023) Badan Informasi Energi AS (EIA) dijadwalkan merilis data persediaan minyak mingguannya nanti.

