Emiten Data Service Elitery Akan Bagi Dividen 75% dari Laba Bersih

Jakarta, Beritasatu.com – PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery), perusahaan managed service bidang teknologi informasi (TI) yang initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Januari lalu, berencana membagikan dividen sekitar 75% dari laba bersih 2022.

"Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 yang akan digelar 24 Mei 2023 mendatang, manajemen mengusulkan dividen final sebesar Rp 3,5 per saham atau 75% dari laba bersih yang didapat atau Rp 7,2 miliar," kata Presiden Direktur PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery) Kresna Adiprawira, dikutip Investor Daily, Rabu (12/4/2023).

Elitery mengantongi laba bersih sebesar Rp 9,6 miliar pada 2022, naik dibanding tahun 2021 sebesar Rp 4,9 miliar. Pencapaian tersebut menyebabkan laba tahun berjalan per saham dasar (earning per share) menjadi Rp 14,12 per saham, naik Rp 5 poin dibandingkan tahun sebelumnya Rp 9,41 per saham.

Adapun pendapatan Elitery 2022 sebesar Rp 178,6 miliar, naik 97% dari tahun 2021 sebesar Rp 90,7 miliar. Pendapatan ini disumbang jasa managed service sebesar Rp 147,5 miliar dan produk Rp 15,3 miliar serta jasa lainnya sebesar Rp 15,9 miliar.

"Kinerja gemilang di tahun 2022 ini, didukung tingginya permintaan layanan cloud di berbagai sektor bisnis di Indonesia," kata dia.

Fakta ini didukung data International Data Corporation yang menyebutkan bahwa layanan infrastruktur publik cloud di Indonesia mencapai US$ 2,9 miliar. Jumlah tersebut dinilai lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

