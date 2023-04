Minyak Mentah Dunia Menguat Usai Data Inflasi AS Dirilis

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat. Ini menunjukkan Federal Reserve semakin dekat untuk mengakhiri siklus kenaikan suku bunga dan meredam stok minyak mentah AS.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei terangkat US$ 1,73 atau 2,12% menjadi US$ 83,26 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni ikut melonjak US$ 1,72 atau 2,01% menjadi US$ 87,33 per barel di London ICE Futures Exchange.

Untuk indeks harga konsumen AS pada Maret mencatat kenaikan 0,1% dari bulan ke bulan yang mana lebih rendah dari perkiraan konsensus pasar senilai 0,3% dan ekspansi 0,4% di bulan sebelumnya.

Inflasi yang lebih rendah dari perkiraan memicu pasar optimis terhadap permintaan minyak serta memicu pertumbuhan harga. "Data ini sekaligus menunjukkan apakah Fed akan menaikkan suku bunga di bulan depan," papar analis StoneX.

"Menurunnya ekspektasi suku bunga dapat mengurangi kekhawatiran resesi dan membantu mendukung aset dolar di saat yang sama," sambungnya.

Sementara itu persediaan minyak komersial AS pada pekan terakhir meningkat 0,6 juta barel dari sebelumnya. Sementara persediaan bahan bakar sulingan pada periode tersebut ikut turun 0,3 juta barel.

Harga minyak mentah naik setelah laporan inflasi yang diikuti EIA dirilis pada perdagangan Rabu kemarin.

