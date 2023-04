IHSG Berpotensi Menguat, MNC Sekuritas Rekomendasikan Saham-saham Ini

Jakarta, Beritasatu.com - IHSG berpeluang menguat kembali pada perdagangan hari ini, Jumat (14/4/2023) dengan kisaran support 6.704-6.587 dan resisten di 6.868-6.890.

IHSG kembali ditutup terkoreksi 0,2% ke 6.785 dan masih didominasi oleh tekanan jual. Selama IHSG masih mampu bergerak di atas 6,735 sebagai support terdekatnya, maka posisi IHSG saat ini masih berpeluang menguat kembali untuk menguji 6.833-6.840. Namun, waspadai apabila IHSG menembus 6.735, IHSG bisa berbalik arah koreksi ke 6.667-6.705.

APLN - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 131-135

Target Price: 141, 157

Stoploss: below 129

ASII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 6,125-6,250

Target Price: 6,375, 6,700

Stoploss: below 6,100

BBCA - Buy on Weakness

Spec Buy: 8,800-8,900

Target Price: 9,050, 9,200

Stoploss: below 8,650

TOWR - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 935-950

Target Price: 980, 1050

Stoploss: below 905

