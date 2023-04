Minggu Depan Lebaran, Harga Emas Tembus Rp 1.084.000

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas melonjak pada perdagangan hari ini, Jumat (14/4/2023), ditopang naiknya permintaan emas jelang Lebaran minggu depan dan ancaman resesi di AS yang kembali menghantui pasar.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk naik Rp 9.000 menjadi Rp 1.084.000 per gram. Harga pembelian kembali atau buyback emas juga naik Rp 0.000 ke Rp 977.000 per gram.

Emas melonjak pada hari Kamis karena data ekonomi AS yang lebih lemah membuat pelaku pasar bertaruh the Federal Reserve bakal menjeda kenaikan suku bunga. Kemungkinan resesi ringan akibat krisis di sektor perbankan baru-baru ini juga membuat investor bergegas ke aset safe-haven seperti emas.

Emas spot naik 1,4% pada $2.042,50 per ons, tertinggi sejak Maret 2022, dan sekitar US$ 30 di bawah rekor tertingginya pada tahun 2020. Emas berjangka AS menguat 1,5% ke $2.055,30.

Adapun harga emas Antam adalah sebagai berikut:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 592.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.084.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.108.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.137.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.195.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.335.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.712.000

- Harga emas 50 gram: Rp 51.345.000

- Harga emas 100 gram: Rp 102.612.000

- Harga emas 250 gram: Rp 256.265.000

- Harga emas 500 gram: Rp 512.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.024.600.000.

