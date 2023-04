Harga Bitcoin dan Ethereum Stabil Setelah Meningkat Selama 7 Hari

Jakarta, Beritasatu.com– Pada perdagangan Sabtu (15/4/2023), harga Bitcoin dan Ethereum menunjukkan stabilitas setelah keduanya meningkat masing-masing sekitar 9% dan 12% selama tujuh hari terakhir. Menurut data dari Coinmarketcap, kapitalisasi pasar kripto global dalam 24 jam naik 1,32% menjadi US$ 1,27 triliun pada Sabtu pagi (15/4/2023) pukul 07.52 WIB.

Meskipun harga Bitcoin melemah 0,88% dalam 24 jam terakhir, kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar tersebut masih berada di level US$ 30.443,72 per koin atau setara Rp 450,03 juta (kurs, Rp 14.782). Sementara itu, Ethereum mengalami koreksi pada Sabtu pagi ini dengan turun 0,33% dalam sehari terakhir, sehingga saat ini ETH berada di level US$ 2.090,63 per koin.

Binance coin (BNB) juga mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir sebesar 0,08%, membuat BNB dibanderol dengan harga US$ 328,87 per koin.

Harga Bitcoin dan Ethereum mengalami peningkatan pesat selama minggu yang penuh peristiwa dengan data inflasi yang sedikit menggembirakan dan peningkatan Shapella Ethereum yang telah lama ditunggu-tunggu.

Analis senior di firma riset teknis Fairlead Strategies, Will Tamplin, mengungkapkan bahwa Ethereum dan Bitcoin sama-sama melihat tindak lanjut yang positif setelah mengonfirmasi base breakout pada akhir Maret, yang merupakan perkembangan jangka menengah yang positif di grafik mereka.

Tamplin memprediksi, level resistance utama ETH dan BTC berikutnya masing-masing kira-kira US$ 2.400 dan US$ 35.900. Namun, dia juga menambahkan bahwa kedua aset mulai terlihat diperpanjang dalam jangka pendek dan tidak mengesampingkan kemungkinan adanya kemunduran dalam beberapa hari mendatang untuk mencerna kenaikan baru-baru ini. Dengan support mendekati US$ 1.670 untuk ETH dan US$ 25.200 untuk BTC.

