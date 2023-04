Grab Siap Ubah Biaya Platform Mei 2023, Tarif Ikut Naik?

Jakarta, Beritasatu.com - Grab diketahui akan menaikkan biaya platformnya menjadi US$ 0,70 atau setara dengan US$ 0,53 dari biaya saat ini yakni sebesar US$ 0,30 terhitung 5 Mei 2023 untuk setiap perjalanan.

Penyesuaian ini sejalan dengan biaya yang dibebankan oleh platform transportasi online lainnya di Singapura dan perubahan tersebut akan diterapkan pada semua jenis layanan transportasi Grab.

"Ini akan mendukung pengembangan peningkatan aplikasi berkelanjutan seperti fitur keselamatan, peningkatan kehandalan, dan manfaat terkait pengemudi," kata sumber Grab mengutip laman Channel News Asia Minggu (16/4/2023).

Raksasa transportasi online ini memperkenalkan biaya platform US$ 0,30 di tahun 2020 lalu. Sementara, Gojek membebankan biaya platform sebesar US$ 0,70 untuk setiap perjalanan yang dilakukan.

Perusahaan transportasi online lainnya, TADA, membebankan biaya platform sebesar US$ 0,55 sebelum Pajak Barang dan Jasa (GST) untuk tarif di bawah US$ 18. Untuk tarif di atas US$ 18, biaya platform adalah US$ 0,75 sebelum GST.

Grab mengatakan pada hari Jumat kemarin bahwa industri ride-hailing menghadapi kekurangan pengemudi, dengan lebih banyak orang yang memesan tumpangan secara signifikan daripada jumlah pengemudi yang cukup untuk melayani permintaan yang meningkat tersebut.

"Hal ini mengakibatkan waktu tunggu yang lebih lama dan menyebabkan tarif penumpang berfluktuasi lebih dari yang diinginkan siapa pun. Itulah sebabnya kami memperkenalkan solusi baru untuk membantu memperbaiki situasi," katanya.

Untuk membantu mengatasi kekurangan tersebut, Grab mengatakan telah meluncurkan kembali GrabShare, di mana dua penumpang yang menuju arah yang sama dapat berbagi tumpangan dengan potongan harga. Itu juga merekrut lebih banyak pengemudi melalui skema barunya.

"Fitur-fitur berteknologi baru juga bertujuan untuk membantu pengemudi Grab bekerja lebih produktif untuk melayani lebih banyak penumpang. Ini termasuk alat yang menunjukkan kepada pengemudi area dengan permintaan penumpang yang tinggi," tutup Grab.

