Neraca Perdagangan Maret 2023 Surplus Lagi, tetapi Melemah

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2023 masih mengalami surplus sebesar US$ 2,91 miliar. Namun, surplus Maret 2023 ini melemah dibandingkan dengan bulan Februari 2023 yang mencapai US$ 5,48 miliar, dan juga lebih rendah dibandingkan Maret 2022 yang sebesar US$ 4,53 miliar.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Imam Machdi memaparkan, neraca perdagangan yang surplus US$ 2,91 miliar ini merupakan hasil ekspor Maret 2023 yang mencapai US$ 23,50 miliar dan impor US$ 20,59 miliar.

"Pada Maret 2023, neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus sebesat US$ 2,91. Sampai Maret 2023, ini surplus selama 35 bulan berturut-turut, namun surplus pada Maret 2023 ini cukup melemah dibandingkan bulan sebelumnya," kata Imam Machdi dalam konferensi pers Neraca Perdagangan Maret 2023 yang dipantau secara daring, Senin (17/4/2023).

Imam menyampaikan, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2023 ini terutama berasal dari sektor nonmigas sebesar US$ 4,58 miliar. Komoditas penyumbang surplus yaitu komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Namun surplus ini tereduksi oleh defisit sektor migas senilai US$ 1,67 miliar.

"Komoditas penyumbang defisit utama dari sektor migas yaitu minyak mentah dan juga hasil minyak," kata Imam.

