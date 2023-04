Kuartal I-2023, Laba Astra Otoparts Naik 99 Persen

Jakarta, Beritasatu.com - PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) meraih kinerja positif pada kuartal I-2023, dengan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 4,97 triliun atau bertumbuh 8,52% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 4,58 triliun. Alhasil, laba bersih perseroan meningkat hingga 99% menjadi Rp 477,03 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan terungkap, segmen pihak ketiga lokal menyumbang pendapatan sebesar Rp 2,84 triliun atau bertumbuh 3,68% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 2,72 triliun.

Disusul oleh segmen ekspor yang justru memberikan penurunan kontribusi hingga 28,01% menjadi Rp 286,40 miliar dari sebelumnya mampu menyumbang Rp 397,81 miliar.

Selain itu, perseroan juga membukukan peningkatan penjualan dari pihak-pihak berelasi dengan beberapa nama besar di dalamnya seperti PT Astra Honda Motor, PT Astra Daihatsu Motor, PT Inti Ganda Perdana dan entitas anak/subsidiary, PT Kayaba Indonesia sebesar Rp 1,94 triliun. Angka itu juga meningkat 23,57% dari sebelumnya Rp 1,57 triliun.

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan, beban pokok pendapatan juga meningkat 4,12% atau berjumlah Rp 4,17 triliun dari sebelumnya Rp 4,00 triliun. Pertumbuhan beban utamanya disebabkan oleh kenaikan dari bahan baku yang digunakan sebesar 13,43% menjadi Rp 2,29 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 2,02 triliun.

Meski demikian, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada kuartal pertama 2023 berjumlah Rp 477,03 miliar, melesat hampir 100% dari periode yang sama pada tahun 2022 yakni Rp 239,05 miliar. Dengan pertumbuhan tersebut, laba per saham dari Astra Otoparts juga meningkat Rp 90 per saham dari sebelumnya Rp 47 per saham.

