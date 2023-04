Ridwan Kamil Akan Jadi Pembicara di Konferensi Akbar Bitcoin Conference 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menjadi salah satu pembicara di salah satu konferensi kripto terbesar dunia, Bitcoin Conference 2023, di Miami pada 18-20 Mei nanti.

Ridwan Kamil diagendakan berbicara di fireside chat selama 20 menit pada 20 Mei 2023 tentang bagaimana masa depan adopsi bitcoin dan mining di Jawa Barat, yang memiliki populasi 50 juta orang.

Ridwan Kamil tidak asing dengan dunia kripto. Pada Januari tahun lalu, dia menjual non-fungible token (NFT) dirinmya berjudul "Pandemic Self Portrait" di marketplace NFT, OpenSea. Lukisan digitalnya laku 1 ETH atau sekitar Rp 45 juta pada kurs saat itu. Sayangnya, euforia NFT saat ini sudah jauh meredup jika dibandingkan tahun lalu.

