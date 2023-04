IHSG Rawan Koreksi, Ini Rekomendasi Saham Hari Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Analisis teknikal MNC Sekuritas memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini, Selasa (18/4/2023), rawan melanjutkan koreksi dengan 6.735 sebagai level support terdekatnya.

IHSG kemarin ditutup terkoreksi 0,5% ke 6,787, dengan pergerakan IHSG pun masih berada di antara MA20 dan MA60. Saat ini posisi IHSG masih berada pada fase konsolidasinya dan nampaknya pergerakan IHSG akan cenderung tertekan dan rawan terkoreksi ke bawah 6.735 sebagai support terdekatnya.

BACA JUGA IHSG Siang Hari Ini 17 April 2023 Melemah 42 Poin ke 6.775

Meskipun menguat, maka akan terbatas untuk menguji rentang area 6.793-6.810 saja, waspadai apabila IHSG menembus 6.735 maka arah koreksi IHSG akan menuju ke 6.667-6.705. Level support IHSG ada di 6.704-6.587 dan resisten 6.868-6.890

Advertisement

Berikut adalah rekomendasi saham MNC Sekuritas hari ini:

AGII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,905-1,945

Target Price: 2,100, 2,250

Stoploss: below 1,850

BRPT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 785-805

Target Price: 850, 900

Stoploss: below 770

HILL - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,635-1,685

Target Price: 1,785, 1,865

Stoploss: below 1,605

JPFA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 980-1,035

Target Price: 1,190, 1,285

Stoploss: below 950

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan