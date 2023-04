Bursa Asia Mixed, Investor Tunggu Data PDB Tiongkok

Jakarta, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Selasa (18/4/2023). Pelaku pasar menunggu data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2023 Tiongkok.

S&P/ASX 200 Australia melemah 0,32%, Nikkei Tokyo Jepang naik 0,58%, Kospi turun 0,2%, Hang Seng Hong Kong turun 0,55%, Indeks Komposit Shanghai naik 0,03%.

Perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh 4% pada kuartal pertama tahun ini, menurut jajak pendapat Reuters dari para ekonom. Kuartal keempat tahun 2022, PDB Tiongkok tumbuh sebesar 2,9%.

Kuartal-ke-kuartal, PDB Tiongkok diperkirakan tumbuh 2,2%. Tiongkok dijadwalkan untuk merilis laporan PDB pada hari Selasa. Yuan sedikit melemah ke 6,8772 dalam perdagangan Senin pagi Asia.

Di Wall Street, S&P 500 naik 0,33% menjadi 4.151,32, sedangkan Dow Jones Industrial Average naik 100,71 poin, atau 0,3%, menjadi 33.987,18. Komposit Nasdaq bertambah 0,28% menjadi 12.157,72.

Menurut data dari Bank of America, dari 30 perusahaan AS yang telah melaporkan kinerjanya sejauh ini, 90% telah mengalahkan ekspektasi laba per saham. Sebanyak 73% perusahaan yang melaporkan minggu lalu melampaui ekspektasi penjualan.

