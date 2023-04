Jelang RDG BI dan Libur Lebaran, IHSG Dibuka Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,13% ke kisaran 6.796,4 pada awal perdagangan hari ini, Selasa (18/4/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, perdagangan IHSG hari ini akan dipengaruhi pengumuman suku bunga Bank Indonesia jelang libur Lebaran.

Ketiga indeks utama AS membukukan penguatan pada perdagangan awal pekan ini (17/4/23), dibantu oleh sektor finansial & industri. Pada saat yang sama, investor agak tertahan dengan sikap wait and see, menunggu rilis laporan keuangan emiten dan beberapa komentar dari pejabat Federal Reserve yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang kenaikan suku bunga.

Indeks Manufaktur Empire State NY (April) tampak sangat ekspansif, membenarkan perlunya Fed untuk terus menaikkan suku bunga. Yield Treasury AS juga merangkak naik didorong ekspektasi bahwa bank sentral AS masih akan menaikkan suku bunga sebesar 25 bps ke kisaran 5%-5,25% pada FOMC Meeting bulan depan.

Hari ini bidang keuangan akan memantau serangkaian laporan data ekonomi penting dari Tiongkok yang akan memberikan wawasan mengenai proses pemulihan ekonomi negara terbesar kedua di dunia tersebut, seperti: PDB kuartal I-2023, di mana para ekonom mengharapkan PDB Tiongkok meningkat menjadi 4% YoY (peningkatan tertinggi selama hampir satu tahun).

