Harga Minyak Mentah Melemah Seiring Menguatnya Dolar

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia melemah pada penutupan perdagangan hari Senin (17/4/2023) atau Selasa pagi (18/4/2023) di Asia karena dolar AS menguat dan karena investor mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga Mei oleh Federal Reserve AS, yang dapat meredam harapan pemulihan ekonomi.

Minyak mentah Brent berjangka turun 1,8% menjadi US$ 84,76 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 2,05% menjadi US$ 80,83 per barel.

Kedua kontrak membukukan kenaikan mingguan keempat berturut-turut minggu lalu, rekor terpanjang sejak pertengahan 2022.

Dolar AS telah menguat bersamaan dengan kenaikan suku bunga, membuat minyak berdenominasi dolar lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya. Indeks dolar naik sekitar 0,5% pada hari Senin.

Pedagang bertaruh Fed akan menaikkan suku bunga pinjaman pada bulan Mei sebesar 25 persentase poin lagi dan telah mendorong ekspektasi penurunan suku bunga akhir tahun ini, seperti yang biasanya terjadi dalam perlambatan.

Sementara itu, rilis data produk domestik bruto (PDB) kuartal pertama Tiongkok pada hari Selasa diperkirakan akan positif untuk harga komoditas, dengan perkiraan Badan Energi Internasional (IEA) akan memperhitungkan sebagian besar pertumbuhan permintaan tahun 2023.

