Investor Bisa Manfaatkan Volatilitas Pasar Kripto Raih Cuan

Jakarta, Beritasatu.com – Investor bisa memanfaatkan volatilitas harga aset kripto dengan meraih cuan setelah pada pekan lalu kapitalisasi pasar kripto naik US$ 60 miliar menjadi US$ 1,4 triliun menyusul harga Bitcoin (BTC) melesat di atas US$ 30.000.

Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin mengatakan kenaikan harga aset kripto dipicu sejumlah hal antara lain, pandangan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed tentang kebijakan moneter dan harapan kenaikan suku bunga dapat berakhir dalam waktu dekat. "Selain itu, adanya lonjakan adopsi institusional," kata Timothius Martin dikutip Investor Dialy, Senin (17/4/2023).

Sementara pada Senin (17/4/2022) pagi, pasar aset kripto bergerak mixed. Sebanyak lima dari 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar bergerak di zona hijau dalam 24 jam terakhir. Nilai mata uang kripto paling cerah adalah Binance Exchange (BNB) yang melonjak 5,18% ke level US$ 349,7 atau Rp 5,1 juta per coin (kurs Rp 14.770 per dollar AS). Kemudian, Solana (SOL) yang menguat 5,15% ke level US$ 25,56 per coin.

Meski begitu kata Timothius Martin, investor masih dihadapi volatilitas. Di tengah volatilitas harga, investor dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk belajar lebih dalam tentang industri kripto untuk meningkatkan pengetahuan melalui Pintu Kelas Academy. Selain menambah pengetahuan, investor masih bisa memanfaatkan volatilitas ini untuk mendapat imbal hasil melalui fitur Staking dan Earn.

“Sentimen positif pada aset kripto membawa angin segar bagi investor. Guna mengoptimalkan strategi investasi, investor dapat memanfaatkan solusi yang ada dalam aplikasi PINTU," kata dia.

Aplikasi PINTU memiliki fitur unggulan dan terpercaya yang bisa dimanfaatkan oleh investor maupun trader dalam mengoptimalkan pengalaman terbaik berinvestasi di dalam kondisi market crypto saat ini. Fitur-fitur tersebut di antaranya, spot trading, PTU Staking, Pintu Earn, dan Pintu Kelas Academy.

