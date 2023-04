Ramadan dan Idulftiri Momentum Transformasi Digital UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Tiola Allain menilai peningkatan konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri akan memengaruhi tren transaksi ekonomi digital. Pembeli pasar konvensional yang beralih ke platform digital diyakini akan meningkat. Hal ini bisa menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi terkait ekonomi digital, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Pemerintah dapat melanjutkan dan menggalakkan berbagai program pembinaan UMKM dan sosialisasi mengenai transformasi ekonomi digital yang lebih luas,” kata Tiola Allain, Rabu (19/4/2023).

Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi digital banking pada Maret 2023 meningkat 9,88% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp 4.944,1 triliun.

Walaupun secara umum terjadi kenaikan harga-harga, tetapi daya beli konsumen juga meningkat karena adanya anggaran tambahan, seperti tunjangan hari raya dan peningkatan penerimaan pada sektor-sektor strategis, seperti makanan minuman. Menurut Tiola, hal ini menggarisbawahi pentingnya integrasi UMKM ke dalam platform digital.

Tiola mengutip data yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ekonomi Airlangga Hartarto pada awal April lalu. Airlangga menyebut 40% atau setara dengan US$ 77 miliar dari total transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia. Pada 2025, nilai tersebut diprediksi akan meningkat dua kali lipat menjadi US$ 130 miliar dan terus akan meningkat hingga mencapai sekitar US$ 360 miliar di 2030.

Namun, Tiola menyayangkan saat ini aktivitas e-commerce masih terpusat di daerah perkotaan. Sebesar 76% aktivitas e-commerce masih berada di Pulau Jawa. Sementara, penduduk yang tinggal di luar daerah perkotaan, atau setara dengan 45% dari populasi Indonesia, masih mempunyai digital habit yang tertinggal tiga sampai lima tahun di belakang kota-kota besar.

Tiola menambahkan, dengan meningkatnya aktivitas ekonomi digital, pemerataan akses infrastruktur internet menjadi lebih penting, demi memastikan bahwa penduduk di luar kota-kota besar juga dapat diuntungkan dengan kemudahan pelayan digital. Saat ini, terdapat banyak layanan digital yang berdampak besar pada kehidupan masyarakat, seperti pembelajaran jarak jauh dan telemedicine.

"Perkembangan aktivitas ekonomi digital yang sangat pesat ini harus dibarengi dengan upaya nyata untuk mendukung keamanan dan pertumbuhan di sektor ini, termasuk meminimalisir ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi dan kemampuan digital antardaerah dan antarkonsumen di Indonesia," kata Tiola.

