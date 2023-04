Bitcoin Turun ke US$ 28.000, Market Cap Kripto Merosot 5%

Jakarta, Beritasatu.com - Nilai pasar kripto global dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 5,14% menjadi US$ 1,21 triliun.

Bitcoin (BTC) mengalami penurunan sebesar 4,62%, dan kini diperdagangkan pada level US$ 28.909,32 per koin atau setara dengan Rp 433,95 juta. Ethereum (ETH) juga turun sebesar 7,14% menjadi level US$ 1.947,10 per koin, sedangkan Binance Coin (BNB) terkoreksi sebesar 5,40% dan berada di level US$ 324,58 per koin.

Dikutip dari CoinDesk, penurunan harga kripto terjadi karena data inflasi Inggris yang panas membuat harga jatuh. Peningkatan pengawasan regulasi berlanjut dengan SEC membuka kembali proposal dari tahun lalu yang akan menargetkan bursa DeFi untuk regulasi.

BACA JUGA Investor Bisa Manfaatkan Volatilitas Pasar Kripto Raih Cuan

Advertisement

Menurut Joshua Frank, pendiri dan CEO platform informasi aset digital The Tie, volume pertukaran terdesentralisasi (DEX) telah meningkat di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang rekanan mereka yang tersentralisasi. Namun, DeFi menyumbang kurang dari 5% dari kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan.

Ekuitas beragam pada Rabu (19/4/2023) karena investor terus memproses pendapatan kuartal pertama dari bank-bank besar, termasuk hasil mengecewakan Morgan Stanley. S&P 500 diperdagangkan datar, sedangkan Nasdaq yang padat teknologi naik 0,1%. Dow Jones Industrial Average (DJIA) turun 0,3%.

Imbal hasil Treasury dua tahun naik 6 basis poin menjadi 4,26%. CME FedWatch, yang mengukur ekspektasi pedagang untuk keputusan suku bunga bank sentral AS, menunjukkan probabilitas 83% dari kenaikan 25 basis poin pada bulan Mei ketika the Federal Open Market Committee (FOMC) bertemu lagi.

Para pelaku pasar kripto diharapkan untuk terus memperhatikan situasi peraturan dan kekhawatiran keamanan yang terjadi dalam penggunaan DeFi. Dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, sangat penting untuk tetap tenang dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan investasi.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul Pasar Kripto Tertekan, Bitcoin Amblas ke Level US$ 28 Ribu

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan