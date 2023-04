Harga Minyak Turun 2% karena Kekhawatiran Resesi dan Stok AS Naik

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun sekitar US$ 2 per barel ke level terendah sejak akhir Maret pada Kamis (20/4/2023), karena kekhawatiran kemungkinan resesi dapat mengurangi permintaan bahan bakar. Selain itu, persediaan bensin AS meningkat.

Harga minyak mentah Brent berjangka mencapai US$ 81,10 per barel, turun US$ 2,02, atau 2,4% dan harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) berjangka capai US$ 77,29 per barel, turun US$ 1,87, atau 2,4%.

Kedua acuan harga minyak tersebut turun 2% pada Rabu dan berada pada level terendah sebelum pengumuman pengurangan produksi OPEC+.

“Salah satu alasan utama mengapa harga minyak terpuruk adalah ketakutan resesi,” kata Direktur Eksekutif Energi Berjangka Mizuho, Bob Yawger.

Jumlah orang Amerika yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran meningkat secara moderat minggu lalu, menunjukkan pasar tenaga kerja melambat setelah 1 tahun kenaikan suku bunga Federal Reserve AS.

Persediaan bensin melonjak minggu lalu sebesar 1,3 juta barel menjadi 223,5 juta barel, Badan Informasi Energi AS dalam laporannya Rabu (19/4/2023).

Permintaan bensin tersirat juga turun 3,9% dari level tahun lalu menjadi 8,5 juta barel per hari. Stok minyak mentah AS, turun 4,6 juta barel. Namun analis mengatakan penurunan itu bisa berumur pendek.

Meredakan beberapa kekhawatiran resesi yang dipicu kenaikan suku bunga di negara konsumen minyak terbesar di dunia, para ekonom yang disurvei Reuters memperkirakan Fed akan mengakhiri pengetatan kenaikan suku bunga 25 basis poin pada bulan Mei.

Di Inggris, inflasi dua digit yang terus-menerus mendukung ekspektasi kenaikan suku bunga Bank of England lebih lanjut.

Di sisi pasokan, pemuatan minyak dari pelabuhan barat Rusia pada bulan April kemungkinan akan naik ke level tertinggi sejak 2019, kata sumber perdagangan dan pengiriman.

Pakistan telah menempatkan pesanan pertama minyak mentah Rusia yang didiskon di bawah kesepakatan baru yang dapat mencakup 100.000 barel per hari, kata menteri perminyakan negara itu.

Juga membebani harga minyak mentah, pasar ekuitas, yang seringkali bergerak seiring dengan harga minyak, turun setelah hasil mengecewakan dari Tesla dan perusahaan lain.

