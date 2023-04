Harga Emas Naik Lampaui Level Psikologis US$ 2.000, Pemicunya?

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menguat di atas level US$ 2.000 lagi pada Kamis (20/4/2023) karena dolar dan imbal hasil Treasury melemah setelah data AS menunjukkan kerugian ekonomi dari siklus kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed).

Harga emas di pasar spot naik 0,5% menjadi US$ 2.002,69 per ons, setelah mencapai level terendah 1 minggu di US$ 1969,1 pada sesi sebelumnya. Sedangkan harga emas berjangka AS naik 0,4% menjadi US$ 2.014,30.

Klaim pengangguran mingguan AS naik tipis minggu lalu, menunjukkan pasar tenaga kerja secara bertahap melambat. Sementara laporan Fed Philadelphia menunjukkan aktivitas pabrik yang jauh lebih rendah dari perkiraan di wilayah pertengahan Atlantik.

"Kami melihat bencana Philly Fed dan klaim pengangguran terus meningkat, sehingga ekonomi melemah," kata analis OANDA, Edward Moya.

Data tersebut mendorong indeks dolar melemah 0,2%. Sementara acuan imbal hasil obligasi pemerintah AS juga turun.

"Agar emas dapat kembali ke rekor tertinggi, Anda membutuhkan kenaikan suku bunga bulan Juni sepenuhnya," tambah Moya.

Pasar menghargai peluang 88% kenaikan 25 basis poin pada bulan Mei. Menurut jajak pendapat Reuters, kenaikan ini akan menjadi yang terakhir, dengan suku bunga Fed tetap stabil selama sisa tahun 2023.

"Minggu ini ada beberapa pembicaraan Fed yang agresif dari para pembicaranya, kelanjutan narasi itu dapat memberikan dorongan pada dolar, membuat emas tertekan," tulis analis DailyFX Warren Venketas dalam sebuah catatan.

Presiden Fed New York John Williams mengatakan pada Rabu bahwa inflasi masih pada tingkat bermasalah dan Fed menekan laju inflasi.

