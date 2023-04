Jadi CEO Google, Sundar Pichai "Hanya" Dibayar Segini

California, Beritasatu.com - CEO Alphabet Sundar Pichai hanya menerima gaji US$ 2 juta (Rp 30 miliar) per tahun tetapi dia bisa menerima total kompensasi sebesar US$ 226 juta (Rp 3,35 triliun) pada tahun 2022. Sebagian besar dari jumlah tersebut berasal dari penghargaan saham, menurut laporan sekuritas yang diajukan oleh perusahaan pada hari Jumat.

Dialnsir dari CNBC.com, Pichai dianugerahi US$ 218 juta dalam bentuk ekuitas tahun lalu melalui penghargaan saham tiga tahunan. Gaji tahunan CEO tersebut sebesar US$ 2 juta dari tahun 2020 hingga 2022, menurut laporan tersebut. Paket kompensasi CEO juga termasuk hampir US$ 6 juta untuk keamanan pribadi pada tahun 2022.

Para eksekutif utama lain dari Alphabet dan Google menerima sekitar US$ 22 juta hingga US$ 35 juta dalam penghargaan saham tahunan, menurut laporan tersebut.

Laporan ini muncul ketika Alphabet sedang memulai langkah restrukturisasi biaya, termasuk pemecatan pada bulan Januari yang memPHK 12.000 pekerja, atau 6% dari total karyawan. Kepala keuangan Google Ruth Porat mengumumkan pada awal April bahwa perusahaan akan memotong laptop dan layanan karyawan untuk lebih mengurangi biaya.

