Peritel Ikonik AS Bed Bath & Beyond Bangkrut

New York, Beritasatu.com - Peritel ikonik AS Bed Bath & Beyond mengumumkan bahwa mereka akan mengajukan perlindungan kebangkrutan pada Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik New Jersey pada hari Minggu kemarin (23/4/2023).

Dilansir dari New York Times, Bed Bath & Beyond yang berusia 52 tahun akan memulai proses penutupan 360 toko mereka dan 120 gerai Buy Buy Baby pada hari Rabu, serta mencari pembeli untuk bagian-bagian dari bisnisnya. Dalam pengajuan kebangkrutan Chapter 11, perusahaan mengatakan bahwa mereka berharap semua toko akan ditutup pada 30 Juni.

Pada hari Rabu, saat penjualan tutup toko dimulai, Bed Bath & Beyond tidak akan menerima kupon yang biasa mereka terima. Pelanggan akan diberikan waktu hingga 8 Mei untuk menggunakan kartu hadiah Bed Bath & Beyond. Perusahaan tidak menentukan kapan aplikasi toko online mereka akan ditutup, hanya mengatakan bahwa pelanggan masih bisa menggunakannya "saat ini".

"Terima kasih kepada semua pelanggan setia kami," kata perusahaan di situs web mereka. "Kami telah membuat keputusan sulit untuk mulai meredakan operasi kami."

Untuk mendanai operasinya selama kebangkrutan, Bed Bath & Beyond telah mengumpulkan US$ 240 juta (Rp 3,6 triliun) dari firma investasi Sixth Street Specialty Lending.

