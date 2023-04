Tidak Ada Pasokan, Harga Sayuran di Pasar Sidoarjo Melonjak Naik

Sidoarjo, Beritasatu.com - Memasuki H+1 Lebaran, harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional di Jawa Timur melonjak naik. Kondisi ini dipengaruhi oleh tidak adanya pasokan dari petani karena libur Lebaran. Lonjakan harga pangan ini terjadi khususnya untuk tomat, cabai merah, dan aneka sayuran.

Di pasar tradisional Larangan Sidoarjo misalnya, untuk harga tomat saat ini mencapai Rp 20.000 per kilogram. Padahal biasanya hanya berkisar Rp 10.000. Lonjakan harga juga terjadi untuk cabai merah besar yang kini mencapai Rp 50.000 per kilogram dari sebelumnya Rp 25.000 per kilogram.

"Tomat yang mahal, sekarang Rp 20.000 perkilogram," ujar Wati, salah satu pedagang sayuran di pasar Larangan Sidoarjo, Senin (24/4/2023).

Untuk harga aneka sayuran rata-rata naik mulai Rp 5.000 hingga Rp 10.000 dari harga sebelumnya.

Menurut pedagang lain bernama Salim, lonjakan harga sayuran ini dipengaruhi oleh tidak adanya pasokan dari petani atau distributor karena kondisi hari libur Lebaran. Sejumlah petani di daerah banyak yang memilih libur saat Lebaran, sehingga pasokan ke pedagang di pasar tradisional terhenti yang akhirnya berpengaruh pada kenaikan harga.

"Semuanya naik, soalnya petaninya itu masih Lebaran, jadi nggak ada barang," ungkap Salim.

