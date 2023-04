Tiongkok Masuk Musim Liburan, Harga Minyak Mentah Dunia Terpantau Menguat

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia dikabarkan menguat pada perdagangan Senin waktu setempat. Adanya permintaan cukup tinggi dari Tiongkok, membuat harga minyak mentah mendulang keuntungan.

Para investor juga kian optimis, banyaknya perjalanan liburan di Tiongkok mampu menggerakkan permintaan bahan bakar. Tiongkok diketahui sebagai salah satu negara importir minyak cukup tinggi.

Mengutip laman Xinhua, Selasa (25/4/2023), minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni menguat US$ 0,89 atau 1,14% menjadi US$ 78,76 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juni naik US$ 1,07 atau 1,31% menjadi US$ 82,73 per barel di London ICE Futures Exchange.

Pekan lalu dilaporkan kedua kontrak jatuh lebih dari 5% untuk penurunan mingguan karena permintaan bensin di AS melemah dari sebelumnya.

Meski demikian, pelaku pasar tetap optimis awal Mei mendatang akan membawa perubahan bagi permintaan minyak mentah ini.

“Permintaan minyak global akan mencapai rekor tertinggi di musim panas ini. Namun sampai saat itu tiba, ketidakpastian ekonomi terus membayangi pergerakan harga,” kata PVM Oil Associates.

Investor juga optimistis karena Tiongkok tengah memasuki musim liburan yang mana diprediksi akan banyak perjalanan menggunakan bahan bakar. Bahkan permintaan bahan bakar untuk jet juga diketahui sudah mulai berdatangan. Pemesanan ini untuk perjalanan ke luar Tiongkok selama liburan Mei mendatang.

Ketatnya pasokan karena pemotongan pasokan tambahan yang direncanakan oleh OPEC+ pada Mei mendatang juga dapat meningkatkan harga.

Sementara itu, ada beberapa tanda dimulainya kembali ekspor minyak mentah Irak Utara melalui terminal Ceyhan Turkiye.

