Dolar Melemah, Harga Emas Dunia Menguat 0,47 Persen Menjadi USD 1.999

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas dunia dikabarkan menguat dan berada di bawah level US$ 2.000 pada penutupan perdagangan Senin waktu setempat.

Penguatan ini terjadi usai dolar AS dilaporkan melemah pada sesi sebelumnya, dimana pelaku pasar tengah menanti hasil akhir dari Federal Reserve terkait suku bunga.

BACA JUGA Hadapi Ancaman Resesi, Milenial Pilih Investasi Emas

Mengutip laman Reuters Selasa (25/4/2023) kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange dilaporkan US$ 9,30 atau 0,47% menguat menjadi US$ 1.990 per ounce. Sebelumnya sempat menyentuh level tertinggi di US$ 2.001.

Advertisement

Sementara untuk emas berjangka dilaporkan anjlok US$ 28,60 atau 1,42% menjadi US$ 1.990 pada Jumat sebelumnya. Setelah sempat menguat di angka US$ 11,80 atau 0,59% ke US$ 2.019.

Dolar dan imbal hasil obligasi pemerintah AS berbalik rendah setelah rebound pada minggu sebelumnya. Bank sentral AS secara luas diperkirakan akan menambah seperempat poin lagi sebelum pengumuman suku bunga dirilis.

“Emas mencoba kembali ke tempatnya semula di atas level US$ 2.000 per ounce,” kata Ed Moya analisis di OANDA.

Dijelaskan lebih lanjut, pelemahan dolar membantu membuat emas menjadi lebih tinggi karena pelaku pasar mulai mempercayai FED. FED kabarnya akan memberikan lebih banyak penurunan suku bunga tahun depan.

Level US$ 2.000 menjadi titik harga psikologis penting untuk emas. Para analis berpendapat bahwa emas sedang dalam koreksi. Karena kepercayaan pasar masih rapuh, emas sebagai safe heaven tetap menarik bagi investor.

Sementara untuk logam mulia lainnya yakni perak untuk pengiriman Mei naik 25,30 sen atau 1,01% menjadi US$ 25,311 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli merosot US$ 41 atau 3,60% menjadi US$ 1.097 per ounce.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan