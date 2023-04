Bitcoin Masuk Fase Konsolidasi, Market Cap Kripto Turun 0,5%

Jakarta, Beritasatu.com - Pasar kripto global belum menunjukkan tanda-tanda bergairah dalam 24 jam terakhir. Kondisi ini dipicu oleh kekhawatiran yang masih melanda para investor terkait suku bunga Federal Reserve yang akan diumumkan pada bulan Mei mendatang. Bitcoin pun mengalami konsolidasi dan dinilai sebagai proses koreksi yang sehat setelah mencapai level US$ 30 ribu.

Menurut data dari Coinmarketcap, pada Selasa pagi (25/4/2023) pukul 06.21 WIB, kapitalisasi pasar kripto global dalam 24 jam terakhir mengalami penurunan sebesar 0,53% menjadi US$ 1,16 triliun. Bitcoin (BTC) yang merupakan kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar, mengalami penurunan sebesar 0,45% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 27.489,04 per koin atau setara dengan Rp 410,54 juta (kurs, Rp 14.935).

Sementara itu, Ethereum (ETH) juga mengalami koreksi pagi ini. Harga ETH turun sebesar 1,21% dalam sehari terakhir. Saat ini, ETH berada di level US$ 1.840,80 per koin. Namun, Binance coin (BNB) justru mengalami kenaikan sebesar 0,34% dalam 24 jam terakhir, dengan harga sekitar US$ 331,48 per koin.

Menurut CoinDesk, meskipun terjadi penurunan harga pada BTC baru-baru ini, hal ini dapat diartikan sebagai periode konsolidasi dan koreksi yang sehat setelah pergerakan eksplosif melewati level US$ 30 ribu selama beberapa bulan terakhir. Para pelaku pasar tampaknya lebih hati-hati mengingat kemungkinan suku bunga Federal Reserve yang lebih tinggi, serta beberapa metrik ekonomi yang menunjukkan kelemahan dalam perekonomian.

Analisis Sam Callahan dari perusahaan jasa keuangan bitcoin Swan Bitcoin mengatakan, "Proposisi nilai bitcoin sebagai aset tanpa risiko rekanan tidak pernah lebih menarik di tengah gejolak yang baru-baru ini dialami di sektor perbankan, dan harganya mencerminkan hal itu.”

Sementara itu, para investor mengincar pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu depan. CME FedWatch Tool saat ini menunjukkan 91% kemungkinan bank sentral AS akan menaikkan suku bunga 25 basis poin (bps).

Meskipun terjadi penurunan harga pada BTC dan ETH, rasio BTC dengan emas terus mengarah naik minggu lalu. Dengan satu BTC setara dengan 14,7 ons emas pada awal April, naik dari 9 ons pada awal bulan April. Hal ini menunjukkan bahwa BTC mengungguli emas safe-haven meskipun ketidakpastian makro sedang berlangsung dan merupakan sinyal bullish, menurut perusahaan data Kripto Kaiko dalam laporannya

