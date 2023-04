Harga Minyak Turun 2% karena Kekhawatiran Ekonomi dan Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun 2% pada Selasa (25/4/2203) setelah 2 hari perdagangan menguat. Pelemahan Selasa karena kekhawatiran perlambatan ekonomi dan penguatan dolar. Hal ini melebihi harapan permintaan Tiongkok yang lebih tinggi dan stok minyak mentah AS lebih rendah.

Harga minyak mentah Brent turun US$ 1,96, atau 2,4%, menjadi US$ 80,77 per barel dan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS ambles US$ 1,69, atau 2,2%, menjadi US$ 77,07. Pada Senin, kedua kontrak naik lebih 1%.

BACA JUGA Tiongkok Masuk Musim Liburan, Harga Minyak Mentah Dunia Terpantau Menguat

Kepercayaan konsumen AS turun ke level terendah 9 bulan pada April, menimbulkan kekhawatiran resesi ekonomi sehari setelah bank regional First Republic melaporkan deposito menguap lebih US$ 100 miliar, memicu kekhawatiran krisis perbankan.

Advertisement

"Harga minyak tampak seolah-olah akan meningkat sebelum kekhawatiran perbankan lama muncul kembali," kata analis Price Futures Group, Phil Flynn dikutip CNBC International.

Sementara dolar menguat di tengah kekhawatiran pendapatan perusahaan dan ekonomi global. Hal ini menekan permintaan minyak dengan membuat komoditas lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lain.

Harga emas juga mendatar karena penguatan dolar. Sementara bursa saham AS turun karena pelemahan laba sejumlah perusahaan sehingga menambah kekhawatiran ekonomi.

BACA JUGA Harga Minyak Turun 2% karena Kekhawatiran Resesi dan Stok AS Naik

Investor tetap waspada pada kemungkinan kenaikan suku bunga bank sentral guna melawan inflasi. Hal ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan energi di Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.

Federal Reserve AS (the Fed), Bank of England dan Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan mendatang 2-3 Mei.

Analis memperkirakan persediaan minyak mentah AS turun sekitar 1,7 juta barel.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan