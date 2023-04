Harga Emas Naik Jelang Data Ekonomi AS Sebagai Pijakan Fed

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Selasa (25/4/2023) karena imbal hasil Treasury atau obligasi AS turun tajam mengimbangi penguatan dolar. Sementara investor menunggu data ekonomi AS akhir pekan ini yang dapat mempengaruhi sikap Federal Reserve (The Fed) menaikkan suku bunga.

Harga emas di pasar spot naik 0,35% menjadi US$ 1.996,12 per ons, dan harga emas berjangka AS menguat 0,34% pada US$ 2.006,60.

Dikutip CNBC International, saingan safe-haven dolar naik 0,5%, membuat emas batangan lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lain.

Imbal hasil Treasury tenor 10 tahun turun, terbesar sejak Maret.

Laporan kepercayaan konsumen AS dan data manufaktur yang lesu memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi, sehingga menurunkan proyeksi kenaikan suku bunga minggu depan. Pasar sekarang menilai peluang 73% kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan Fed 2-3 Mei.

Hal berikutnya yang dipantau investor adalah data produk domestik bruto (PDB) triwulan yang dijadwalkan Kamis (27/4/2023) diikuti indeks pengeluaran konsumsi pribadi inti (PCE), pengukur inflasi Fed, pada Jumat (28/4/2023).

Emas dianggap sebagai tempat berlindung aman di tengah ketidakpastian ekonomi. Suku bunga tinggi membuat daya tarik emas batangan meredup karena tidak memberikan imbal hasil.

Trader juga memperhatikan peringatan Menteri Keuangan AS Janet Yellen bahwa kegagalan Kongres untuk menaikkan plafon utang pemerintah akan memicu "malapetaka ekonomi" yang akan membuat suku bunga lebih tinggi pada tahun-tahun mendatang.

Perak turun 0,8% menjadi US$ 24,9689 per ons, platinum naik 0,54% menjadi US$ 1.087,8647 dan paladium turun 2,93% menjadi US$ 1.490,3632.

