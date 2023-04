Ada Diskon Hari Ini, Tarif Tol Semarang-Cikampek Hanya Rp 297.600

Jakarta, Beritasatu.com - PT Jasa Marga akan memberlakukan diskon tarif 20% untuk Jalan Tol Trans Jawa pada periode arus balik mudik Lebaran 2023, mulai Kamis (27/4/2023).

Diskon tersebut tepatnya dari Gerbang Tol (GT) Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang sampai dengan GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek).

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan, diskon tarif tol 20% untuk Jalan Tol Trans Jawa tersebut hanya berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus, yakni tap in dari GT Kalikangkung dan melakukan tap out di GT Cikampek Utama.

"Lalu juga terkait diskon yang memang telah kami sampaikan bahwa sudah kita siapkan nanti akan berlaku besok ya sesuai jadwal itu 27 April pukul 06.00 pagi," kata Lisye, Rabu (26/4/2023).

Pemberlakuan diskon tarif tol 20% ini merupakan bentuk pelayanan dan apresiasi bagi pengguna jalan tol yang juga bertujuan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas. Hal ini untuk menghindari penumpukan kendaraan pada satu tanggal tertentu, terutama yang telah diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran 2023.

