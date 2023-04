Ditinggal Nasabah, Saham First Republic Bank Anjlok ke Titik Nadir

New York, Beritasatu.com - Saham First Republic Bank mencapai rekor terendah pada hari Rabu (26/4/2023) setelah laporan mengatakan pemerintah AS tidak ingin campur tangan dalam proses penyelamatan bank yang ditinggal nasabah-nasabahnya (bank run).

Saham perusahaan terakhir turun 25% menjadi US$ 6,05 (Rp 90.000), setelah kehilangan hampir separuh nilai pada hari Selasa. Saham ini telah turun lebih dari 90% sepanjang tahun ini dan mencapai rekor terendah pada hari Rabu, yang dihentikan berkali-kali karena volatilitas.

Pejabat pemerintah AS saat ini tidak ingin campur tangan dalam proses penyelamatan First Republic, demikian dilaporkan oleh CNBC, mengutip sumber-sumber.

Penurunan saham First Republic minggu ini terjadi setelah bank berbasis di San Francisco itu pada akhir Senin mengatakan kehilangan sekitar 40% dari depositonya pada kuartal pertama. First Republic dipandang oleh pelanggan dan investor sebagai bank yang berisiko setelah kejatuhan Silicon Valley Bank bulan lalu, yang memiliki profil keuangan yang serupa.

