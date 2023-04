Dow Jones dan S&P Menguap karena Tekanan First Republic Bank

New York, Beritasatu.com- Bursa AS Wall Street termasuk Dow Jones dan S&P 500 melemah karena kekhawatiran investor atas First Republic Bank membayangi kegembiraan seputar pendapatan Big Tech.

Dow Jones Industrial Average kehilangan 228,96 poin atau 0,68%, menjadi 33.301,87 setelah diperdagangkan naik lebih 100 poin di awal sesi. S&P 500 melemah 0,38%, ditutup pada 4.055,99 dan komposit Nasdaq yang dihuni saham teknologi bertambah 0,47% menjadi 11.854,35, setelah melonjak 1,43% di awal perdagangan.

First Republic Bank anjlok hampir 30%, memperpanjang pelemahan setelah jatuh hampir 50% pada Selasa (25/4/2023). Bank regional itu mengatakan bahwa simpanannya turun 40% menjadi US$ 104,5 miliar pada kuartal pertama 2023.

Hal ini menyalakan kembali kekhawatiran kesehatan sistem perbankan yang awalnya dipicu penutupan Silicon Valley Bank bulan lalu. Bloomberg News Rabu melaporkan bahwa regulator bank AS sedang mempertimbangkan untuk menurunkan penilaian First Republic, yang dapat menghambat kemampuan bank untuk meminjam dari Federal Reserve (The Fed).

Sementara saham Microsoft naik lebih 7%, tertinggi lebih setahun setelah kinerja kuartal akhir mengalahkan ekspektasi Wall Street. Perusahaan mengatakan ada lonjakan pendapatan dari segmen bisnis intelligent cloud.

Adapun Amazon naik lebih 2% karena beberapa pelaku pasar semakin berharap bahwa bisnis cloud raksasa e-commerce ini juga dapat menunjukkan pertumbuhan pendapatan kuat.

Saham Alfabet turun 0,1% setelah diperdagangkan naik pada hari sebelumnya. Induk Google ini membukukan pendapatan lebih baik dari yang diproyeksi. Pendapatan hanya tumbuh 3% dari periode yang sama tahun lalu.

Di tempat lain, saham Chipotle melonjak hampir 13% ke level tertinggi ditopang pendapatan yang kuat. "Penghasilan belum cukup untuk mengkatalisasi pasar lebih tinggi," kata analis strategi investasi di Baird, Ross Mayfield dikutip CNBC International.

