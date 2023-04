Meski Stok AS Turun, Harga Minyak Anjlok karena Kekhawatiran Resesi

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak anjlok hampir 4% pada perdagangan Rabu (26/4/2023), memperpanjang penurunan tajam hari sebelumnya, meski laporan menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun dari yang diproyeksikan. Pelemahan harga minyak karena kekhawatiran resesi ekonomi di AS.

Harga minyak mentah Brent mencapai US$ 77,69 per barel, turun US$ 3,08, atau 3,8%, sedangkan harga minyak mentah West Texas Intermediate AS menetap di US$ 74,30 per barel, ambles US$ 2,77, atau 3,6%.

Data Administrasi Informasi Energi (EIA) menunjukkan persediaan minyak mentah AS turun minggu lalu sebesar 5,1 juta barel menjadi 460,9 juta barel membantu membatasi penurunan harga minyak, jauh melebihi perkiraan analis penurunan 1,5 juta dalam jajak pendapat Reuters.

"Stok bensin dan sulingan juga turun, masing-masing 2,4 juta barel menjadi 221,1 juta barel dan hampir 600.000 barel menjadi 111,5 juta barel," kata EIA dikutip CNBC International.

Harga minyak telah menghapus kenaikannya sejak Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu produsen seperti Rusia, dikenal OPEC+, mengumumkan pada awal April pengurangan produksi tambahan hingga akhir tahun 2023.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak pada Rabu mengatakan bahwa OPEC+ tetap menjadi alat koordinasi yang efisien.

Harga minyak turun lebih 2% pada Selasa (25/4/2023) karena kekhawatiran ekonomi yang berkepanjangan dan ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut yang dapat membatasi pertumbuhan permintaan bahan bakar melawan tanda-tanda peningkatan kenaikan konsumsi jangka pendek.

Kepercayaan konsumen AS turun ke level terendah 9 bulan di bulan April karena meningkatnya kekhawatiran, meningkatkan risiko ekonomi jatuh ke dalam resesi tahun ini. Pesanan baru untuk barang modal utama manufaktur AS Maret juga turun dari yang diperkirakan.

Investor juga khawatir potensi kenaikan suku bunga oleh bank sentral yang memerangi inflasi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi permintaan energi di Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.

Federal Reserve AS (The Fed), Bank of England dan Bank Sentral Eropa diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pertemuan 2-3 Mei.

