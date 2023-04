OPEC Tidak Berencana Pangkas Produksi Lagi, Minyak Mentah Stabil

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah stabil pada Kamis (28/4/2023), mengurangi kerugian dari sesi sebelumnya, setelah Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa OPEC+ tidak melihat kebutuhan untuk memangkas produksi minyak lebih lanjut.

Rusia adalah bagian dari kelompok produsen minyak OPEC+ yang bulan ini mengumumkan pengurangan gabungan sekitar 1,16 juta barel per hari, sebuah keputusan mengejutkan yang Amerika Serikat sebut sebagai keputusan yang tidak bijaksana dan mengirimkan harga minyak naik.

BACA JUGA Tiongkok Masuk Musim Liburan, Harga Minyak Mentah Dunia Terpantau Menguat

Harga minyak mentah Brent naik 60 sen menjadi US$ 78,29 per barel, sementara kontrak West Texas Intermediate naik 51 sen menjadi US$ 74,81 per barel.

Advertisement

Pada hari Rabu, harga minyak turun hampir 4% karena kekhawatiran tentang perlambatan ekonomi AS menutupi penurunan yang lebih besar dari perkiraan dalam persediaan minyak mentah AS.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan