IHSG Hari Ini Dibuka Melemah ke 6.925,7

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka melemah 0,28% ke kisaran 6.925,7 pada awal perdagangan hari ini, Jumat (28/4/2023).

Menurut NH Korindo Sekuritas Indonesia (NHKSI) Research, pergerakan IHSG hari ini dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi AS yang disambut positif pasar. IHSG menguji level resisten di 6.950.



Nasdaq memimpin karena ketiga indeks utama AS menikmati wilayah positif dengan kenaikan 2,43%, sementara Dow Jones dan S&P 500 membukukan persentase kenaikan terbesar sejak Januari lalu, didukung oleh laporan kuartalan yang kuat dari perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc.

PDB AS tumbuh lebih kecil dari perkiraan 1,1% YoY, gagal memenuhi ekspektasi survei ekonom sebesar 2%, dan jelas lebih rendah dari tingkat 2,6% 4Q22, dipicu oleh kenaikan suku bunga dan inflasi yang menjadi beban bagi pelaku usaha yang memaksa mereka memangkas investasi persediaan. Data Pending Home Sales (Mar.) juga menunjukkan pelemahan signifikan dengan penurunan 5,2% secara bulanan, jauh lebih buruk dari perkiraan & sebelumnya yang masing-masing masih positif 0,5% & 0,8%.

Klaim Pengangguran Awal dilaporkan sedikit di bawah ekspektasi 248.000 dengan angka keluar di 230.000. Di sisi lain, tanda-tanda perlambatan ekonomi yang muncul di atas disambut baik oleh para pelaku pasar dengan harapan bank sentral AS dapat segera melakukan pelonggaran kebijakan suku bunga dengan menaikkan suku bunga hanya sekali pada FOMC Meeting minggu depan, sebelum mulai terlihat. Jeda & pivot karena soft landing diharapkan mulai berjalan pada paruh kedua tahun ini.

Dapat dipahami bahwa pelaku pasar AS tidak boleh terlalu optimistis dengan berakhirnya tren suku bunga tinggi karena data ekonomi yang menunjukkan harga rata-rata yang dibayar oleh pengeluaran/konsumsi rumah tangga masih menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di atas perkiraan & sebelumnya. Isu kenaikan pagu utang pemerintah AS juga menjadi faktor kritis yang sangat ditekankan oleh pemerintahan Biden untuk segera disetujui parlemen. Dengan demikian, tekanan inflasi masih akan ada untuk beberapa waktu ke depan.

IHSG memulai perdagangan pertamanya setelah libur Idulfitri dengan mempertahankan nada bullish dan bergerak lebih jauh untuk mencoba level Resistance krusial di 6950-6960. Namun posisi closing nampak ragu-ragu dan lebih memilih menunggu di pinggir 6945. Minat beli asing yang lancar mengucur memantapkan posisi nilai tukar Rupiah ke level Rp 14.700/USD.

"Semoga sentimen positif pasar regional, seiring dengan laporan Foreign Direct Investment 1Q23 hari ini, memungkinkan IHSG kembali melakukan breakout solid menuju area Target 7000-an," tulis NH Korindo.

