Harga Emas Antam Stabil di Rp 1.062.000 Per Gram

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas stabil pada perdagangan hari ini, Jumat (28/4/2023). Pertumbuhan ekonomi AS yang lebih rendah dari perkiraan mendorong permintaan terhadap instrumen investasi safe-haven tersebut.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) stabil di posisi Rp 1.062.000 per gram dibandingkan perdagangan kemarin.

Harga jual kembali (buyback) emas Antam pada Jumat ini juga tidak berubah, berada di posisi Rp 956.000 per gram sama dengan harga buyback pada Kamis (27/4/2023).

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di Comex, terkerek 3 dolar AS atau 0,15 persen menjadi ditutup pada US$ 1.999 dolar AS per troy ons, setelah menyentuh level tertinggi sesi di US$ 2.013,3 dolar AS dan terendah di US$ 1.982.

Departemen Perdagangan AS melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) AS atau total barang dan jasa yang diproduksi selama periode tersebut hanya meningkat 1,1% pada tingkat tahunan pada kuartal pertama. Padahal, para ekonom yang disurvei oleh Dow Jones sebelumnya memperkirakan pertumbuhan sebesar 2%.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam dipantau pada Jumat pagi.

- Harga emas 0,5 gram: Rp 581.000

- Harga emas 1 gram: Rp 1.062.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.064.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.071.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.085.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.115.000

- Harga emas 25 gram: Rp 25.162.000

- Harga emas 50 gram: Rp 50.245.000

- Harga emas 100 gram: Rp 100.412.000

- Harga emas 250 gram: Rp 250.765.000

- Harga emas 500 gram: Rp 501.320.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 1.002.600.000

