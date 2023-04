BRIDS Pertahankan Rekomendasi Hold untuk BBCA

Jakarta, Beritasatu.com - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) mempertahankan rekomendasi hold untuk saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan target harga saham sebesar Rp 8.800.

Analis BRIDS Eka Savitri mengatakan bahwa hasil kuartal pertama 2023 BCA sesuai dengan perkiraan konsensus (25,1%/24,8% dari proyeksi full year 2023), dengan pertumbuhan pinjaman sebesar 12% YoY dan CoC (cost of capital) sebesar 82 bps.

BRI juga memperkirakan bahwa CoF (cost of funds) BCA akan tetap datar pada 0,8% tahun ini karena kontribusi deposito CASA (Current Account Saving Account) yang cukup besar dalam pembiayaan BCA. BCA saat ini memiliki valuasi sebesar 4,5x, yang dianggap sudah cukup tinggi, di atas rata-rata historis PBV (price to book value) 5 tahun sebesar 4,1x.

Hasil kuartal pertama 2023 BCA mencatatkan laba bersih sebesar Rp 11,5 triliun, sesuai dengan perkiraan BRI dan konsensus, dengan pertumbuhan pinjaman sebesar 12%, NIM (net interest margin) yang lebih tinggi sebesar 5,6%, dan penurunan biaya kredit sebesar 82bps.

Sedangkan Loans at Risk (LaR) menurun menjadi di bawah 10% dari buku pinjaman, karena sebagian besar peminjam sudah kembali beroperasi secara normal dan melakukan pembayaran secara teratur.

BCA juga sedang mencari sektor-sektor potensial baru, seperti segmen terkait kendaraan listrik (EV). Namun, BRIDS mencatat bahwa valuasi BCA saat ini dianggap tidak masuk akal. BRI merekomendasikan untuk tetap memegang saham BCA dengan target harga saham Rp 8.800.

Saham BBCA hari ini diperdagangkan di Rp 9,075, terkoreksi 0,82% dibandingkan perdagangan sebelumnya.

