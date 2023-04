Dari Pangan hingga Batu Bara, Bank Dunia Perkirakan Harga Komoditas Anjlok

Jakarta, Beritasatu.com - Harga komoditas global diperkirakan akan turun tajam tahun ini, sehingga berdampak negatif terhadap outlook pertumbuhan hampir dua pertiga negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas, menurut laporan terbaru dari World Bank’s Commodity Markets Outlook, Jumat (28/4/2023).

Namun, penurunan harga diperkirakan tidak dinikmati oleh hampir 350 juta orang di seluruh dunia yang mengalami kerawanan pangan. Pasalnya, meskipun harga pangan diperkirakan akan turun 8% pada tahun 2023, namun tetap berada pada level tertinggi kedua sejak tahun 1975. Selain itu, pada Februari tahun ini, inflasi harga pangan tahunan mencapai 20% secara global, level tertinggi dalam dua dekade terakhir.

"Lonjakan harga makanan dan energi setelah invasi Rusia ke Ukraina sebagian besar yelah berlalu karena melambatnya pertumbuhan ekonomi, musim dingin, dan alokasi ulang dalam perdagangan komoditas," kata Indermit Gill, Kepala Ekonom Dunia Bank dan Wakil Presiden Senior untuk Ekonomi Pembangunan, dalam pernyataan resminya.

"Tetapi ini tidak mengurangi kekhawatiran konsumen di banyak negara. Secara realistis, harga makanan akan tetap berada pada salah satu level tertinggi dalam lima dekade terakhir. Pemerintah harus menghindari pembatasan perdagangan dan melindungi warga miskin mereka dengan program dukungan pendapatan yang ditargetkan daripada mengendalikan harga," tambahnya.

Secara keseluruhan, harga komoditas diperkirakan akan turun 21% pada tahun 2023 dibandingkan tahun lalu. Harga energi diperkirakan akan turun 26% tahun ini. Harga minyak mentah Brent dalam dolar AS diperkirakan akan rata-rata US$ 84 per barel tahun ini - turun 16% dari rata-rata tahun 2022.

