Danareksa Proyeksikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Q-1 2023 4,84%

Jakarta, Beritasatu.com - PDB (produk domestik bruto) Indonesia pada kuartal pertama 2023 diperkirakan akan tumbuh dengan laju positif sebesar 4,84% secara year on year, lebih lambat dari periode sebelumnya karena kinerja ekspor melambat. Demikian menurut riset Danareksa Research Institute, Jumat (28/4/2023).

Konsumsi rumah tangga dan investasi diperkirakan akan tumbuh moderat dengan masing-masing 4,61% yoy dan 3,86% yoy. Selain itu, pertumbuhan ekspor dan impor diproyeksikan melambat menjadi 7,81% yoy dan 2,34% yoy.

"Harga komoditas energi global terus mengalami penurunan pada awal kuartal pertama 2023 yang dipicu oleh menurunnya permintaan terutama di Eropa karena kondisi cuaca yang lebih hangat selama musim dingin 2022. Hal ini mengakibatkan penurunan kinerja ekspor domestik," kata Chief Economist Danareksa, Rima Prama Artha, dalam risetnya, Jumat (28/4/2023).

Nilai ekspor Indonesia pada kuartal pertama 2023 tercatat sebesar US$ 67,20 miliar (Rp 985 triliun), turun dari US$ 72,61 miliar pada kuartal sebelumnya. Penurunan ekspor ini mengakibatkan penurunan neraca perdagangan yang tercatat sebesar US$ 12,25 miliar, menurun dari US$ 14,61 miliar pada periode sebelumnya.

