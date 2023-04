Investor Kripto Cermati Rapat FOMC The Fed Pekan Depan

Jakarta, Beritasatu.com - Pekan ini menjadi periode yang sibuk untuk pasar kripto. Hingga tengah pekan terakhir April ini,

harga Bitcoin (BTC) sempat turun 10% dalam seminggu terakhir.

Padahal sebelumnya, aset kripto ini mengalami kenaikan harga hingga US$ 31.000, namun beberapa hari kemudian terkoreksi hingga di level US$ 27.000.

Faktor utama pendorong BTC kembali mendapatkan sinyal bullish adalah kolapsnya saham First Republic Bank. Ketika itu, Bitcoin telah mengklaim kembali level US$ 28.000 dari US$ 27.000.

Trader Eksternal Tokocrypto, Fyqieh Fachrur mengatakan, kenaikan US$ 1.000 adalah perkembangan penting, kemampuan Bitcoin untuk retest dan menahan garis support merupakan sesuatu yang krusial.

"Kenaikan harga yang tiba-tiba ini dapat mengarah pada prospek BTC yang sangat positif. Dalam beberapa bulan terakhir, bank tradisional telah sedang alami masalah likuiditas dan kebangkrutan. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi kripto seperti Bitcoin secara signifikan. Investor kripto beralih banyak yang beralih pada Bitcoin atau emas sebagai lindung nilai

terhadap ketidakstabilan sistem keuangan,” kata Fyqieh Fachrur, Sabtu (29/4/2023).

Namun, kebahagiaan tidak berlangsung lama. Harga Bitcoin (BTC) kembali beraksi bak roller coaster dengan penurunan drastis sekitar 7 persen dalam waktu satu jam saja, dari US$ 29.850 menjadi US$ 27.341 pada Kamis (27/4/2023).

Penurunan tersebut dikaitkan oleh kesalahan perusahaan analitik blockchain, Arkham Intelligence yang mengirimkan peringatan yang salah kepada pengguna mereka bahwa wallet yang terkait dengan Mt Gox dan pemerintah Amerika

Serikat telah mulai memindahkan sejumlah besar Bitcoin.

Setelah kabar itu dibantah Bitcoin dan pasar kripto secara keseluruhan mulai bangkit dan kini bergerak sideways cenderung masih nyaman di zona hijau.

Menurut Fyqieh, sinyal bullish masih kuat untuk pasar kripto dari indikator makroekonomi. Banyak faktor pendukungnya, seperti Ekonomi AS tumbuh dengan kenaikan PDB sebesar 1,1% di Q1. Klaim pengangguran turun dari 246 ribu menjadi 230 ribu, menghilangkan kekhawatiran langsung atas pasar tenaga kerja AS.

"Sentimen bull juga semakin kuat terlihat dari Bitcoin Fear and Greed Index yang melonjak tinggi pada Jumat (28/4) berada di level 64, kategori Greed. Angka ini naik drastis dari hari sebelumnya yang berada angka 59. Kenaikan ini juga didukung dengan indeks dolar AS (DXY) yang terpantau terus melemah di level 101 (-0,04),” tutur Fyqieh.

Adapun hal yang perlu diwaspadai oleh investor kripto saat ini adalah rapat FOMC The Fed minggu depan. CME FedWatch Tool saat ini menunjukkan probabilitas 87% dari kenaikan suku bunga 25 basis poin pada pertemuan kebijakan moneter The Fed nanti.

"Ini bisa menjadi sinyal bullish selanjutnya untuk Bitcoin dan pasar kripto," pungkasnya.

