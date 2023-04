Bank Kakap Termasuk JP Morgan Ikut Lelang First Republic yang Tertatih-tatih

Nnew York, Beritasatu.com- Regulator Amerika Serikat (AS) menjajaki penjualan First Republic Bank melalui lelang pada akhir pekan. Sebanyak enam bank ikut menawar dalam proses lelang yang dijalankan Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). Kesepakatan penjualan tersebut ditargetkan akan tercapai pada Minggu (30/4/2023).

Dikutip dari Reuters, bank-bank yang ikut menawar diantaranya tiga bank besar AS ini, yaitu Citizens Financial Group Inc, PNC Financial Services Group dan JPMorgan Chase & Co. US Bancorp juga termasuk di antara bank yang diminta FDIC untuk mengajukan penawaran. Guggenheim Securities menjadi penasehat FDIC. Proses FDIC dimulai minggu ini.

Menurut keterangan sumber, dikutip Investor Daily, bank diminta untuk memberikan penawaran yang tidak mengikat pada hari Jumat.

Sumber tersebut juga mengatakan, kesepakatan diharapkan akan diumumkan pada Minggu malam sebelum pasar Asia dibuka. Regulator kemungkinan akan mengatakan pada saat yang sama bahwa mereka telah menyita pemberi pinjaman.

Namun, US Bancorp tidak segera menanggapi permintaan komentar. First Republic Bank, FDIC, Guggenheim dan bank lainnya menolak berkomentar.

Kesepakatan untuk First Republic ini kurang dari 2 bulan setelah runtuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank. Sehingga memaksa Federal Reserve untuk mengambil tindakan darurat guna menstabilkan pasar.

Sementara pasar telah tenang, kesepakatan untuk First Republic akan diawasi dengan ketat.

FDIC resmi mengasuransikan simpanan hingga US$ 250.000 Namun karena khawatir bank run akan berlangsung lebih lanjut, regulator mengambil langkah luar biasa dengan mengasuransikan semua simpanan di Silicon Valley Bank dan Signature.

Dalam upaya mencari pembeli sebelum menutup bank, FDIC beralih ke beberapa pemberi pinjaman AS terbesar.

JPMorgan sudah memegang lebih dari 10% dari total simpanan bank nasional.

