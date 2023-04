Kapitalisasi Pasar Kripto Flat, Bitcoin Turun dan Ethereum Naik

Jakarta, Beritasatu.com– Pasar aset kripto cenderung flat dalam 24 jam terakhir. Bitcoin turun tipis masih di level US$ 29.000-an.

Berdasarkan data Coinmarketcap, Minggu pagi (30/4/2023) pukul 05.03 WIB, kapitalisasi pasar aset kripto global dalam 24 jam turun tipis 0,02% menjadi US$ 1,21 triliun. Koin dengan kapitalisasi pasar terbesar, Bitcoin (BTC) turun 0,38% dalam 24 jam terakhir. Saat ini, harga Bitcoin berada di level US$ 29.252,53 per koin atau setara Rp 430,29 juta (kurs, Rp 14.673).

Sementara Binance coin (BNB) juga merosot dalam 24 jam sebesar 0,64%. Hal itu membuat BNB dibanderol dengan harga US$ 322,18 per koin. Sedangkan Ethereum (ETH) menguat pagi ini. ETH naik 0,45% dalam sehari terakhir. Dengan begitu, saat ini ETH kembali ke level US$ 1.904,37 per koin.

Dikutip dari Cryptonews, runtuhnya First Republic Bank dan potensi kegagalan bank lain dapat berdampak signifikan pada pasar aset kripto, khususnya Bitcoin (BTC). Karena sistem keuangan tradisional menghadapi ketidakstabilan, investor dapat mencari perlindungan di aset alternatif seperti kripto.

Pergeseran sentimen ini dapat mendorong permintaan Bitcoin, yang menyebabkan kenaikan harga. Selain itu, karena orang kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan, mereka dapat beralih ke solusi keuangan terdesentralisasi, yang selanjutnya meningkatkan adopsi dan nilai Bitcoin dan aset kripto lainnya.

Dari perspektif teknis, Bitcoin menghadapi resistensi langsung di sekitar level US$ 30 ribu, yang juga bertindak sebagai level psikologis. Di sisi lain, support kuat hadir di dekat level US$ 29.000.

