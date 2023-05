Low Tuck Kwong Kokoh Puncaki Orang Terkaya Indonesia, Dewi Kam Geser Chairul Tanjung

Jakarta, Beritasatu.com– Low Tuck Kwong pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) kokoh memuncak daftar orang terkaya di Indonesia setelah merebut takhta dari R. Budi Hartono dan Michael Hartono, pemilik Grup Djarum beberapa waktu lalu. Satu-satunya perempoun yang tembus daftar elite orang kaya Indonesia adalah Dewi Kam.

Berdasarkan real-time billionaires listdi Forbes Senin pagi WIB (1/5/2023) kekayaan Low Tuck Kwong mencapai US$ 30,8 (Rp 451 triliun) disusul R. Budi Hartono US$ 27 miliar dan Michael Hartono US$ 25,8 miliar.

Satu-satunya perempuan yang tembus daftar 10 besar orang terkaya Indonesia adalah Dewi Kam. Dewi Kam beberapa pekan lalu di posisi delapan daftar orang terkaya. Kini Dewi Kam naik ke peringkat tujuh menggeser posisi Chairul Tanjung, pemilik CT Corp.

Nilai kekayaan bersih Dewi Kam mencapai US$ 5 miliar (Rp 73,7 triliun), sedangkan Chairul Tanjung sebesar US$ 4,9 miliar (Rp 72,2 triliun), turun peringkat dari tujuh ke delapan

Dewi Kam kini mengintai posisi Prajogo Pangestu, pendiri Grup Barito. Nilai kekayaan bersih Prajogo Pangestu sebesar US$ 6,2 miliar (Rp 91,3 triliun) atau menempati peringkat enam dalam daftar orang terkaya di Indonesia.

Dewi Kam, perempuan berusia 72 tahun, mendapatkan sebagian besar kekayaannya dari minoritas saham perusahaan tambang batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN), menurut laporan Forbes. Tahun lalu, saham Bayan Resources naik tiga kali lipat di tengah krisis energi global. Dewi Kam juga masuk ke bisnis pembangkit listrik.

Berikut daftar 10 orang terkaya di Indonesia berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Senin (1/5/2023):

1. Low Tuck Kwong US$ 30,8 miliar

2. R. Budi Hartono US$ 27 miliar

3. Michael Hartono US$ 25,8 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 7,4 miliar

5. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono US$ 6,2 miliar

6. Prajogo Pangestu US$ 6,2 miliar

7. Dewi Kam US$ 5 miliar

8. Chairul Tanjung US$ 4,9 miliar

9. Djoko Susanto US$ 4,5 miliar

10. Tahir & keluarga US$ 4,4 miliar

