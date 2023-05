Lelang First Republic Bank, PNC Financial dan JP Morgan Ajukan Tawaran Terakhir

New York, Beritasatu.com- PNC Financial Services Group dan JP Morgan Chase & Co termasuk di antara bank yang akan mengajukan tawaran terakhir untuk First Republic Bank dalam lelang dijalankan regulator AS pada Minggu waktu setempat (30/4/2023).

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut dikutip Reuters, Citizens Financial Group Inc adalah penawar lain dalam tahap akhir proses.

Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) diperkirakan akan mengumumkan kesepakatan pada Minggu malam waktu setempat sebelum bursa Asia dibuka.

Regulator AS dikutip Investor Daily telah mencoba untuk mendapatkan penjualan First Republic Bank pada akhir pekan, dengan kira-kira setengah lusin bank menawar, kata sumber pada Sabtu. Kemungkinan First Republic Bank akan menjadi bank besar AS ketiga yang gagal dalam 2 bulan.

FDIC tidak segera tersedia untuk komentar.

Kesepakatan First Republic datang kurang 2 bulan setelah Silicon Valley Bank dan Signature Bank runtuh, sehingga memaksa Federal Reserve (The Fed) mengambil tindakan darurat guna menstabilkan pasar.

Sementara pasar telah tenang, kesepakatan untuk First Republic akan diawasi dengan ketat untuk jumlah dukungan yang perlu diberikan pemerintah.

