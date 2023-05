Laba Energi Mega Persada Naik 70,12 Persen di Tengah Penurunan Produksi

Jakarta, Beritasatu.com - PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) pada Kuartal I 2023 berhasil membukukan laba US$ 17,49 juta, melonjak 70,12% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar US$ 10,28 juta. Sementara itu, penjualan pada tiga bulan pertama 2023 mencapai US$ 102,54 juta, turun 8,91% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yang sebesar US$ 112,57 juta. Penurunan tersebut terjadi karena adanya penurunan produksi gas dan harga jual minyak yang lebih rendah.

Direktur Utama Energi Mega Persada Syailendra S Bakrie menyampaikan, harga minyak dunia melemah jadi US$ 79,23 per barel. Sebelumnya harga minyak dunia mencapai US$ 103,40 per barel pada awal tahun 2022.

"Dari operasional perseroan, penurunan produksi terjadi lantaran berakhirnya kontrak jual beli gas dari aset Kangean dan saat ini sedang dalam proses pembaruan," kata Syailendra S Bakrie dikutip Investor Daily, Senin (1/5/2023).

Syailendra berharap setelah kontrak diperbarui, produksi gas dari aset di Kangean akan kembali meningkat. Perseroan juga sedang dalam proses pembaruan kontrak jual beli gas dengan pembeli yang berasal dari Sulawesi untuk aset yang berada di Kangean. Setelah selesai, perseroan akan segera memulai produksi gas dark aset Sengkang

Dengan menurunya penjualan, maka beban pokok penjualan juga ikut turun 9,29% menjadi US$ 62,27 juta dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar US$ 68,65 juta. Sejalan dengan itu, laba bruto turun 8,31% menjadi US$ 40,27 juta pada kuartal I-2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang sebesar US$ 43,92 juta.

Masih di periode yang sama, total aset ENRG meningkat jadi US$ 1,20 miliar dibanding akhir Desember 2022 yang sebesar US$ 1,19 juta. Sedangkan total liabilitas turun menjadi US$ 668,22 juta dibanding akhir Desember 2022 yang sebesar US$ 679,4 juta. Sementara total ekuitas naik menjadi US$ 532,21 juta dibanding akhir 2022 yang sebesar US$ 514,92 juta.

Belum lama ini, emiten milik grup Bakrie ini masuk kedalam jajaran Morgan Stanley Capital International (MSCI) Small Cap Index yang efektif per tanggal 1 Maret 2023. Daftar emiten yang termasuk dalam MSCI Small Cap Index secara rutin dievaluasi dan diumumkan oleh MSCI setiap kuartalnya.

