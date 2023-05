Masuki Fase Konsolidasi, IHSG Diprediksi Tembus 7.000

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan bergerak bullish consolidation dengan resistance terkuat pada Rp 7.021 dan support terendah Rp 6.869.

Pergerakan IHSG pekan ini, antara lain akan dipengaruhi pengumuman purchasing managers index (PMI) manufaktur hingga kenaikan suku bunga The Fed, serta dihantui kemungkinan sell in may and go away 2023.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, pekan ini para investor akan mengamati dinamika data makro ekonomi yang akan dirilis.

Sentimen dari global ada PMI manufaktur dari negara maju dan berkembang, penetapan suku bunga The Fed yang diprediksi naik 25 basis poin (bps), serta data non-farm payroll Amerika yang memengaruhi pergerakan rupiah.

"Dari domestik data inflasi Tanah Air, PMI Indonesia, dan PDB kuartal I-2023 karena stabilitas memengaruhi IHSG. Ini yang dilihat investor asing. Kemudian probabilitas sell in may and go away patut dicermati,” ujar Nafan melalui sambungan telepon, Senin (1/5/2023).

Di satu sisi, Nafan yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid bisa mendorong kekuatan IHSG menghadapi berbagai ketidakpastian dari eksternal. Namun ini juga berpotensi membuat sell in may and go away berlaku bulan ini. Sejak lima tahun terakhir IHSG pada bulan Mei mayoritas mengalami pelemahan kinerja, meski Juni-Agustus 2022 membaik atau tumbuh.

Koreksi IHSG pada penutupan pasar, Jumat (28/4/2023), juga dia nilai jadi salah satu tanda sell in may and go away mulai dipikirkan pelaku pasar untuk ambil momen mendapat untung.

"Kalau IHSG pekan ini tembus di bawah 6.869 itu baru sell in may and go away bisa valid,” imbuh Nafan.

Namun selama candle Jumat lalu hanya terjadi koreksi wajar sekali, belum tembus support terendah pekan ini berarti IHSG masih relatif bullish consolidation terlebih dahulu.

"Kami juga menunggu katalis positif berikutnya, kalau GDP sesuai ekspektasi pemerintah, IHSG bisa relatif resilient menghadapi gejolak perbankan global,” sambung dia.

Nafan berpesan, bila sell in may and go away terjadi dan IHSG beserta sejumlah saham terkoreksi, pelaku pasar bisa menambah koleksi dengan buy on weakness.

Terutama pada emiten dengan fundamental baik, seperti bank besar BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI. Dari sektor lain, yakni consumer goods dan basic materials juga disebut patut dilirik, contohnya saham ICBP, ADRO, dan ANTM.

