Harga Emas Antam Turun Tipis, Masih di Kisaran Rp 1 Jutaan

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas turun tipis pada perdagangan Selasa (2/5/2023), tertekan oleh dolar AS yang lebih kuat menjelan rapat the Federal Reserve Rabu besok.

Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pagi ini turun Rp 1.000 menjadi Rp 1.053.000 per gram. Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam turun Rp 2.000 menjadi Rp 946.000 per gram.

BACA JUGA Harga Emas Antam Stabil di Rp 1.062.000 Per Gram

Di pasar internasional, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergelincir 6,90 dolar AS atau 0,35 persen menjadi ditutup pada 1.992,20 dolar AS per ounce.

Advertisement

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Selasa pagi.

- Harga emas 0,5 gram: Rp 576.500

- Harga emas 1 gram: Rp 1.053.000

- Harga emas 2 gram: Rp 2.046.000

- Harga emas 3 gram: Rp 3.044.000

- Harga emas 5 gram: Rp 5.040.000

- Harga emas 10 gram: Rp 10.025.000

- Harga emas 25 gram: Rp 24.937.000

- Harga emas 50 gram: Rp 49.795.000

- Harga emas 100 gram: Rp 99.512.000

- Harga emas 250 gram: Rp 248.515.000

- Harga emas 500 gram: Rp 496.820.000

- Harga emas 1.000 gram: Rp 993.600.000

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Bagikan